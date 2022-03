Isnello. Insieme per l’Ucraina

Ascolta l'articolo

Isnello attiva la macchina della solidarietà. Le tristi vicende storiche che stanno minacciando i confini dell’Europa e i fatti di guerra che stanno avendo come teatro di scontro l’Ucraina impongono di fermarsi a riflettere ma anche di agire concretamente a sostegno.

La Comunità di Isnello, sempre pronta all’inclusione e all’accoglienza, ha sentito il dovere morale di mostrarsi unita e pronta.Non si può rimanere indifferenti! In un momento simile, occorre non disperdere le energie migliori e saper fare sintesi per tessere una rete di fratellanza.

Diversi cittadini e associazioni insieme alla Parrocchia San Nicolò di Bari, col patrocinio del Comune di Isnello, organizzano per SABATO 12 MARZO dalle h.10.00 alle h. 13.00 e dalle h.15.00 alle h.19.00 e per DOMENICA 13 MARZO dalle h. 10.00 alle h.13.00, un punto di raccolta di generi di prima necessità presso i nuovi locali parrocchiali “Casa Betania” (adiacenti alla Chiesa Madre).

Di seguito, si fornisce l’elenco dei beni da conferire, che verranno destinati al Forum Ucraina, con sede a Palermo, coordinato dal Consolato generale dell’Ucraina per il Sud Italia.

Si proceda all’acquisto e alla raccolta di:- farmaci per automedicazione (es. antidolorifici, antibiotici, nimesulide, paracetamolo, garze, cerotti, materiale per medicazioni, igienizzanti, disinfettanti, salviettine, mascherine chirurgiche e FFP2…)- prodotti per la cura e l’igiene personale – pannolini e assorbenti- cibo in scatola a lunga conservazione (ma anche omogeneizzati e latte in polvere).

Inoltre, nell’ipotesi in cui si dovessero creare le condizioni per accogliere profughi ucraini e famiglie con figli piccoli, i cittadini disponibili ad ospitare o mettere a disposizione i propri immobili sfitti per l’accoglienza possono darne comunicazione all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Isnello.