Isnello, l’Associazione Valle della Giumenta scrive al sindaco: «Le Case comunali Orippotto sono in stato di abbandono»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera con cui l’Associazione Valle della Giumenta richiama l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Isnello sul degrado delle “Case comunali Orippotto”. Nel documento l’associazione ricorda la disponibilità, manifestata già nel 2021, a prendere in gestione la struttura a proprie cure e spese, chiedendo ora di conoscere le intenzioni dell’Amministrazione dopo cinque anni senza alcun riscontro.

Al Sig. Sindaco del Comune di Isnello

Dott. Marcello Catanzaro

e, p.c.

Segretario Generale

Presidente del Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Consiglieri Comunali

Oggetto: Segnalazione stato di abbandono delle “Case comunali Orippotto”.

Egregio Signor Sindaco,

con la presente desideriamo richiamare la Sua attenzione sul persistente stato di abbandono in cui versano le “Case comunali Orippotto” situate nel nostro territorio comunale.

Da tempo la struttura si trova in condizioni di degrado, con conseguenze negative per il patrimonio pubblico, per la sicurezza e per l’immagine del nostro territorio (si allegano foto). Ciò che rende questa situazione ancora più incomprensibile è il fatto che l’Associazione Valle della Giumenta, con sede ad Isnello, ha manifestato la disponibilità a prendere in gestione la struttura (vedi Prot. n. 6462 del 14.09.2021), con l’intento di restituirle funzionalità, decoro e valore per la collettività, a proprie cure e spese.

Il patrimonio comunale non può essere lasciato nell’indifferenza. Chi amministra ha il dovere di proteggerlo, metterlo in sicurezza e programmare interventi concreti per il suo recupero.

Riteniamo che lasciare inutilizzato e in stato di abbandono un bene pubblico rappresenti una perdita per tutta la comunità, soprattutto quando esiste la disponibilità di un soggetto interessato a farsene carico nel rispetto delle procedure previste.

Con la presente, a distanza di cinque anni, senza aver ricevuto alcun riscontro, Le chiediamo quali siano le intenzioni dell’Amministrazione in merito alle “Case comunali Orippotto” e di valutare con urgenza l’adozione delle iniziative necessarie affinché la struttura possa essere recuperata e rimessa in uso.

Fiduciosi di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

Isnello, 20 luglio 2026

Associazione Valle della Giumenta