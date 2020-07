Isnello: non ci fu diffamazione, solo critica all’amministrazione. La minoranza chiede le dimissioni del vice sindaco

(Riceviamo e pubblichiamo) – ISNELLO – I consiglieri di minoranza portano a conoscenza della cittadinanza tutta quanto accaduto a seguito della pubblicazione del nostro volantino del 14.07.2019 con il quale si denunciava il sistema con cui l’amministrazione incrementava l’orario definitivo alla dipendente Di Martino Angela (suocera del vicesindaco Antonio Carollo nonché assessore al personale) da 18 a 30 ore perché si appalesava un privilegio nei riguardi della stessa (fatto di per sé non etico e scorretto) e anche una irregolarità procedurale.

Non solo è stato convocato un consiglio in seduta straordinaria il 22.07.2019 dove dovevamo giustificare il nostro operato, ma il 23.08.2019 siamo stati chiamati dalla Stazione dei Carabinieri di Isnello per il verbale di identificazione a seguito querela proposta dalla Sig.ra Di Martino Angela per le ipotesi di reato di Diffamazione a mezzo stampa di cui all’art. 595, com 3 C.P.

La Sig.ra Di Martino nel suo esposto-denuncia-querela affermava “che le espressioni usate nel volantino del 14.07.2019 al pari delle affermazioni fatte nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Isnello del 22.07.2019 sono altamente lesive del suo onore e pertanto deve ritenersi integrato il reato di diffamazione e sporge formale denuncia e querela nei confronti di Grisanti Maria, Mogavero Maria e Pintavalle Carmelina, affinché siano perseguite e punite ai sensi di legge…”

L’unica nostra colpa o dovere istituzionale, come già abbiamo affermato in quella seduta del Consiglio Comunale, era stato quella di aver richiesto la verifica di ipotesi di irregolarità procedurali all’Assessorato competente a fronte di una scelta operata dall’amministrazione che di fatto su 43 dipendenti incrementava l’orario di lavoro da 18 a 30 ore ad una sola dipendente casualmente suocera del vice sindaco nonché assessore al personale del Comune di Isnello.

IL PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ha indirizzato al Giudice per le indagini preliminari in data 13.10.2019 la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato per le seguente motivazioni: “Dalla lettura del volantino non emerge alcun carattere diffamatorio, ma appare meramente critico nei confronti dell’operato dell’amministrazione comunale poiché riporta , in modo descrittivo, quanto stabilito dal Comune di Isnello, nell’apposita delibera , rispetto all’incremento orario lavorativo della Di Martino.

Infatti, le odierne indagate non trascendono in gratuite espressioni lesive della personalità della Di Martino, ma si limitano a contestare la posizione dell’amministrazione comunale rispetto alla prestazione lavorativa della Di Martino”.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN DATA 7 FEBBRAIO 2020 LETTA LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO E CONDIVIDENDO LE ARGOMENTAZIONI NELLA STESSA SVILUPPATE ATTESA L’INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO HA DISPOSTO L’ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO CON RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO.

Alla luce della lettura della sentenza il fatto è stato ritenuto SUSSISTENTE e quindi per tale ragione è stato ritenuto fondato il diritto di critica e di denuncia di fatti ritenuti poco chiari e comunque eticamente scorretti.

Oggi chiediamo noi al Sig. Sindaco una seduta straordinaria di Consiglio comunale con la presenza della Sig.ra Di Martino per ricevere e non per chiedere scuse.

Inoltre chiediamo, alla luce di quanto accaduto, per ragioni etiche, di correttezza e di rispetto verso i cittadini di Isnello, le dimissioni del Vice Sindaco e assessore al personale Sig. Antonio Carollo.

Il gruppo di minoranza, dopo aver consultato i propri legali, si riserva di procedere a querelare la Sig.ra Di Martino Angela per il danno di immagine arrecato alle stesse e per aver cercato di intimorirle nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali .

Isnello, 17 luglio 2020

I CONSIGLIERI DI MINORANZA