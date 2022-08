Isnello, oggi 26 agosto, performances di danze tradizionali “Velverde BalFolk”

Ascolta l'articolo

Oggi, 26 agosto, ad Isnello, i Velverde Trio, in collaborazione con Arci Tavola Tonda di Palermo, animeranno il pomeriggio e la serata di Piazza Mazzini con un Bal Folk.

Il Bal Folk è concerto/festa danzante basato sulle musiche e le danze tradizionali dell’area francese come lo Scottish, il Valse, le Mazurche, il Rondeau, il Bourrèe.

Questo genere di manifestazione è assai diffusa tra i giovani e non di tutta l’Europa occidentale, ed in particolare, oltre la Francia, l’Italia, il Belgio, la Spagna, il Portogallo, l’Olanda

La formazione musicale palermitana Velverde Trio costituita da Marcello Alajmo (organetto), Jimmy Sciortino (violino), Gabriele Bazza (chitarra) con l’insegnante di danza Barbara Crescimanno, esperta in danze tradizionali dell’area francese, metteranno in scena, in Piazza Mazzini, nel pomeriggio, dalle ore 18.30, un laboratorio di iniziazione alle danze tradizionali dell’area francese con la guida dell’insegnante e le musiche dal vivo per imparare i balli che verranno eseguiti, in serata, dalle ore 21.30, nel Concerto/Bal Folk.

Durante l’evento serale, musicisti e insegnante interagiranno con i ballerini e col pubblico di Piazza Mazzini al fine di rendere massimo il coinvolgimento di tutti i presenti.