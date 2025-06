Isnello per la Palestina: presentazione del libro di Michele Spallino “Palestina. Se questo è un genocidio” e raccolta fondi con Medici Senza Frontiere

Sabato 21 giugno alle ore 17.30, presso l’Aula del Centro Sociale di Isnello, si terrà la presentazione del libro “Palestina. Se questo è un genocidio” del giornalista Michele Spallino.

L’incontro sarà un’occasione di riflessione e dibattito sui drammatici fatti che colpiscono il popolo palestinese, stremato da un conflitto che non risparmia nessuno: donne, bambini, anziani.

Durante l’evento sono previsti numerosi interventi e significative testimonianze anche da parte di rappresentanti della comunità palestinese di Palermo.

Oltre a essere un momento di dialogo e confronto, sarà anche possibile contribuire a una raccolta fondi in favore dell’équipe siciliana di Medici Senza Frontiere, impegnata in prima linea per offrire assistenza sanitaria nelle zone di crisi.

Il Comune di Isnello sostiene il popolo palestinese, e richiede con determinazione il cessate il fuoco immediato.

Nel presentare il suo libro, Michele Spallino ha dichiarato:

“Ho scritto un ‘instant book’ (circa 40 pagine) sul genocidio in Palestina. L’ho scritto per provare a dare uno sfogo al senso di impotenza e trasformarlo in qualcosa di utile.

Per ricostruire l’orrore, ma anche per archiviare: perché resti traccia. Perché qualcuno potrà usarlo per chiedere giustizia o per testimoniare, anche solo in un dibattito tra amici, le origini e le proporzioni dell’ecatombe.

Vorrebbe essere raccolta di prove, una ricostruzione cronologica e “qualitativa” dei fatti, un modo per non cedere all’assuefazione.

Ci sono capitoli soggetti ad aggiornamento (la conta dei morti, i nomi dei giornalisti ecc), c’è un capitolo che rimanda ad un archivio di video – anche questo soggetto ad incremento quasi quotidiano – e ce n’è un altro che ricostruisce i fatti dei primi giorni, ma non “dal 7 ottobre”: dal 7 di agosto 2023.

Ho cercato anche di raccontare in brevissimo la strategia narrativa che ha accompagnato il genocidio in corso a Gaza.

I guadagni del libro saranno devoluti a progetti di ONG (UNRWA e OXFAM) che lavorano per migliorare le condizioni di vita dei bambini palestinesi.”