Isnello pulita comincia da te. Continua la campagna di sensibilizzazione a cura del comune di Isnello

Isnello pulita comincia da te.

Sì, è proprio così!

Dipende da ciascuno di noi. Ogni cittadino ha il dovere di mantenere pulita Isnello, la nostra Casa.

Il decoro del centro abitato comincia proprio dal mantenere dei comportamenti civili, rispettosi per noi stessi e gli altri.

Da sabato 14 agosto, presso la rivendita di Tabacchi di Salvatore Sottile, che si ringrazia per la disponibilità, in Corso Vittorio Emanuele 13, a tutti i fumatori che acquisteranno le proprie sigarette verrà consegnato un portacicche tascabile, così da potervi riporre i mozziconi spenti per evitare che, come spesso accade, vadano a finire a terra o nelle fioriere.

Comodo anche da portare con sé in viaggio o in spiaggia per evitare di spegnere e abbandonare i mozziconi sotto la sabbia.

Piccole buone abitudini possono rendere cittadini migliori, più consapevoli e responsabili.

Stiamo provvedendo, inoltre, a collocare lungo il Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Mazzini dei nuovi cestini tutti dotati di posacenere. Collocheremo anche degli appositi contenitori per i mozziconi nei punti di maggiore ritrovo realizzati dalla ditta Manganello Arte Ceramiche di Collesano.

Ricordiamo che le cicche spente vanno buttate nel secco indifferenziato.

Manteniamo Isnello pulita e bella!

Curiamo e salvaguardiamo l’ambiente che ci accomuna e ci appartiene.

Si raccomanda, inoltre, di differenziare sempre correttamente i rifiuti e di rispettare gli equilibri della Natura.

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro