Isnello, sabato 4 maggio, ore 18.00, piazza Santa Giovanna d’Arco, cantautori tra le righe- fortini sonori

Riprendono le iniziative culturali e sociali nell’ ambito del Progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica Itinera per cui il Comune di Isnello è stato uno dei pochi comuni madoniti e siciliani a ricevere un importante finanziamento da parte del Ministero della Cultura con fondi del#PNRR.

Sabato 4 maggio alle 18.00 prende avvio il format “Cantautori tra le righe – preTesti d’incontro”, nell’ ambito dell’offerta culturale Fortini Sonori ideata per il Comune di Isnello da Isola Tobia Label e Mercadante Editore, partners di progetto.

Il cantautore e musicista polistrumentista Claudio Cirillo dialogherà con il pubblico nella suggestiva cornice di piazza Santa Giovanna D’Arco.

Una interessante proposta per vivere e animare gli scorci più suggestivi del paese e farli conoscere al di fuori.

Claudio Cirillo è un cantautore emergente con all’attivo interessanti esperienze che avrà modo di raccontare al pubblico.

L’evento fa parte di una serie di incontri programmati, durante i quali gli artisti racconteranno il loro personale modo di comporre le canzoni, andando alla scoperta in particolare della parte letteraria di un testo e non mancheranno di mostrare il loro talento musicale ed artistico.

CALENDARIO COMPLETO DATE

ISNELLO – VIA SANTA GIOVANNA D’ARCO

Sabato 4 maggio, ore 18 – Dialoga con il pubblico il cantautore Claudio Cirillo

Sabato 18 maggio, ore 18 – Dialoga con il pubblico il cantautore Porfirio Rubirosa

Sabato 15 giugno, ore 18 – Dialoga con il pubblico il cantautore Alessandro Pellegrini

Domenica 30 giugno, ore 18 – Dialoga con il pubblico la cantautrice Liana Marino

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e i partecipanti possono intervenire con spunti di discussione e domande.

Questo secondo blocco di eventi fa seguito a quello iniziale relativo ai corsi di formazione “Off the record”, svoltosi a ottobre dello scorso anno, con il coinvolgimento anche della Scuola Primaria dell’ I.C. Minà Palumbo di Isnello.

In particolare, nei corsi con gli adulti si sono affrontati temi riguardanti diritto d’autore, esibizione e organizzazione concerti in regola (in collaborazione con la cooperativa Esibirsi) e ruoli nella discografia, mentre insieme ai bimbi si è giocato a scoprire cosa c’è dietro una canzone – con la partecipazione dei musicisti Gennaro Scarpato, Claudio Cirillo, Mario Giglio e Carlo Mercadante, che si sono alternati nelle varie date.

Appuntamento immancabile per inaugurare una serie di iniziative culturali che animeranno i prossimi weekend e chi ci accompagneranno verso la programmazione culturale estiva.

