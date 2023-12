Isnello. Sabato 9 dicembre conferenza “I volti dell’amore. Meraviglie e contraddizioni di un sentimento sublime”

Sabato 9 dicembre, conferenza “I volti dell’amore. Meraviglie e contraddizioni di un sentimento sublime”, a cura di Lympha e del Festival delle Filosofie Palermo

Sabato 9 dicembre, a partire dalle ore 18.30, presso la Chiesa della SS.Annunziata, si terrà una interessante conferenza nell’ ambito del Progetto di riqualificazione culturale e sociale “ITINERA. Isnello in Movimento”.

L’iniziativa rientra nel più complesso quadro di interventi a favore del Comune di Isnello, finanziati dal Ministero della Cultura attraverso il PNRR – Next Generation UE.

Il Prof. Luciano Sesta dell’Università degli Studi di Palermo interverrà sulla natura dell’amore, un sentimento complesso e un tema di sempre grande attualità, sul quale vale la pena riflettere, onde evitare concezioni e interpretazioni distorte.

Questo progetto divulgativo mira ad arricchire l’offerta culturale del Comune di Isnello e vuole essere occasione per creare appuntamenti che possano farne conoscere e apprezzare le peculiarità, le tradizioni e sviluppare l’immagine del paese come luogo del “buon vivere”, delle relazioni positive con il prossimo, della cultura e della solidarietà.

A questo spazio pubblico partecipano professori, cultori di filosofia e artisti che desiderano condividere con la platea delle pillole di filosofia che verranno proposte nella forma della relazione, del dibattito, del dialogo.

L’idea è di prendere qualche boccata d’ossigeno rispetto alla prigione quotidiana dei social e del virtuale per immettersi nella trama delle relazioni reali per ripristinare un contatto con il mondo e le persone.

Si ringraziano il Prof. Lorenzo Palumbo, presidente del Festival delle Filosofie e legale rappresentante di Lympha, la Curia Vescovile della Diocesi di Cefalù e Don Domenico Sideli parroco della Parrocchia San Nicolò di Bari – Isnello.

Il Sindaco

Marcello Catanzaro

L’Assessora alla Cultura

Luciana Cusimano