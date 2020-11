Isnello. “Sapori d’Autunno 7’ Social Edition”. In esclusiva, domani 13 novembre, video “Stranizza d’amuri” del Duo BOTTEGA RETRO’

L’Amministrazione Comunale di Isnello, guidata dal Sindaco Marcello Catanzaro, in questo anno particolare di forti limitazioni, si è fatta promotrice di diverse iniziative social, volte a sensibilizzare a un uso responsabile e corretto dei nuovi linguaggi digitali. In questa ottica si pone la manifestazione “Sapori d’autunno 7’ Social Edition”.

Non volendo rinunciare alle belle emozioni che gli eventi di comunità sanno regalare, soprattutto in un momento in cui si sono rese necessarie delle restrizioni ulteriori per il contenimento della pandemia, farsi compagnia anche “a distanza” diventa un imperativo per stare meglio e sentirsi comunque vicini.

Dal 9 novembre è in corso sui canali social della Consulta Giovanile di Isnello e del team di See Isnello, il progetto di promozione turistico-culturale del Comune di Isnello, una vera e propria maratona all’insegna del meglio delle ultime sei edizioni di quello che si è rivelato come uno dei più apprezzati eventi di enogastronomia dell’intero comprensorio madonita e non solo.

Una carrellata di ricordi, foto, video, backstage, nuovi contenuti e un esclusivo photocontest con la collaborazione della pagina Instagram Likes Sicilia: il tutto per sottolineare il percorso di crescita di una delle più importanti manifestazioni isnellesi che si è sempre contraddistinta per la cura per il dettaglio. Agli elementi tradizionali della sagra, quali il buon cibo e l’intrattenimento, si sono affiancati momenti di divulgazione scientifica, l’attenzione per la corretta educazione alimentare, particolari attività ludico-ricreative per i più piccoli, percorsi volti a valorizzare il patrimonio culturale e artistico del piccolo borgo.

Per l’occasione, venerdì 13 novembre, il duo BOTTEGA RETRO’, formato da Cocò Gulotta e Al Di Rosa (musica d’autore e Teatro-Canzone) IN ESCLUSIVA partecipa alla kermesse social con il video dell’esecuzione LIVE del brano “Stranizza d’amuri” del Maestro Franco Battiato. La regia della clip è di Antonio Sposito.

Il progetto Bottega Retrò nasce nel 2009 per volere di Cocò Gulotta (attore, cantante e compositore) e Alberto Di Rosa (chitarrista e compositore) ispirandosi alla forma “TeatroCanzone” inventata negli anni’70 da Gaber e Luporini. Quello della Bottega è, quindi, uno show che usa i numeri del Teatro di narrazione, del Cabaret e della Canzone d’Autore. Musicalmente è una giocosa mescolanza di generi: dallo swing al pop-vintage; dalla bossa alla milonga; dalle ballate popolari siciliane alle canzonette ironiche in stile “Italia anni ’70”, fino alle più improbabili contaminazioni trash-rock-dance e via suonando. E’ un progetto, in continua evoluzione, di spettacolo teatral-musicale. C’è poesia, nei testi della Bottega, ma anche forte denuncia sociale. C’è divertimento, ma anche tanta malinconia. Ad oggi la Bottega Retrò ha pubblicato due Album di canzoni originali scritte da Gulotta e Di Rosa con la Produzione artistica di Toni Carbone: PER IL RESTO TUTTAPPOSTO! (2013) e LA GRANDE TRISTESSA (2017).

Appuntamento, dunque, domani 13 novembre alle h. 18.00 sui canali social di “Sapori d’Autunno 7’Social Edition”, per quello che vuole essere un momento di gioiosa evasione e contagiosa allegria.

Ne abbiamo tutti bisogno.

Siete tutti invitati a partecipare!

