Isnello. Stasera 8 agosto, concerto tributo a Miles Davis con Alessandro Presti quartet

Ad Isnello continua l’omaggio a Miles Davis, a trent’anni dalla scomparsa del genio rivoluzionario e innovatore della sua tromba.

Dopo la proiezione del film “Ascensore per il patibolo”, il capolavoro di Louis Malle con la sua colonna sonora esclusiva, OGGI, domenica 8 agosto, alle h.21.30 in Piazza Impastato, un imperdibile concerto jazz con la partecipazione del grande trombettista e compositore siciliano Alessandro Presti.

Per l’occasione il tributo sarà eseguito dall’Alessandro Presti Quartet, formato da:

Alessandro Presti – Tromba

Marco Grillo – Chitarra

Gabrio Bevilacqua – Contrabbasso

Gaetano Presti – Batteria.

Il quartetto si pone l’obiettivo di celebrare il mito di Miles Davis ed esaltare il linguaggio compositivo e strumentale del suo jazz, lasciando spazio alla creatività compositiva del trombettista e alla grande sensibilità dei musicisti.

Alessandro Presti, classe 1988, è un artista di ampio respiro che interpreta e scrive brani ariosi e avvincenti. Inizia il suo percorso di studi all’età di sei anni, grazie all’ambiente familiare e all’innato talento musicale.

Nel 2007 si diploma al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, in tromba. Quindi, persegue gli studi in Jazz partecipando ai seminari estivi di “Siena in Jazz” con maestri di alto calibro, quali Marco Tamburini e Claudio Corvini.

Sono numerosi gli artisti che hanno segnato il background del trombettista messinese. Da Maurice Andrè e Wynton Marsalis, per il classico, a Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Chet Baker, Freddie Hubbard e Kenny Dorham, per il Jazz.

Il percorso musicale di Alessandro Presti è un susseguirsi di vittorie e riconoscimenti al talento.

L’evento, patrocinato dal Comune di Isnello, è curato da Moger – Arte & Cultura che si ringrazia per l’esclusiva.

La manifestazione a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili si terrà nel rigoroso rispetto delle vigenti normative ANTI-COVID19.

Munirsi di GREEN PASS.