Karting, Campionato Italiano: incidente manda al ritiro il pilota castelbuonese Vincenzo Campo

Un rientro sfortunato quello del pilota castelbuonese Vincenzo Campo al Campionato Italiano ACI Karting, dopo quasi un anno di pausa dalle competizioni. Il weekend di gara si è rivelato particolarmente impegnativo, complice la mancanza di allenamento che ha pesato sulle sue prestazioni fin dalle prime fasi.

Campo ha lottato per mantenersi a centro gruppo, mostrando un buon miglioramento durante le prove libere. Tuttavia, in qualifica non è riuscito a confermare i progressi a causa della stanchezza accumulata.

Le due gare della domenica non sono andate come sperato. A tre giri dal termine, Vincenzo è rimasto coinvolto in un brutto contatto con un altro pilota: le ruote dei due kart si sono toccate, e il rivale è stato sbalzato in aria, finendo rovinosamente a terra. Campo, rimasto illeso e senza danni al mezzo, ha proseguito per un giro prima di decidere, di propria iniziativa, di ritirarsi. Ha infatti arrestato la sua corsa nel punto dell’incidente per prestare soccorso al collega rimasto immobile a terra.

Un gesto di grande sportività e umanità che, pur in un weekend da dimenticare, restituisce valore all’esperienza vissuta.

Vincenzo Campo sarà nuovamente in pista la prossima settimana per partecipare alla gara internazionale “South Garda International Cup 2025 – Rental”, in programma sullo stesso circuito di Lonato (BS).