Kirill Medvedev e Anna Moiseenko in residenza artistica al Museo Civico di Castelbuono

Il Museo civico di Castelbuono è lieto di annunciare l’arrivo a Castelbuono di Kirill Medvedev e Anna Moiseenko, una coppia di giovani attivisti e intellettuali russi dissidenti ed esuli, insieme al loro piccolo Leon di 6 mesi, invitati per una residenza d’artista di un mese, dal 14 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023, come atto concreto di ospitalità e fratellanza della comunità di Castelbuono contro ogni tipo di tirannia e oscurantismo.

Kirill e Anna fanno parte di un gruppo di artisti russi militanti, già vittime di arresti, persecuzioni, censura e perquisizioni, per i quali restare in Russia è diventato pericoloso. Accanto alla mobilitazione e alla solidarietà internazionale per gli artisti e intellettuali ucraini, è importante sostenere con altrettanto impegno la resistenza e la dissidenza dei russi non allineati al regime. I due artisti fanno parte della Arkadiy Kots Band e alcune delle loro canzoni sono diventate dei veri e propri inni dei movimenti, durante l’ondata di proteste del 2012 per diffondersi poi anche nelle varie piazze occupate dell’Est. Il gruppo spera, attraverso la propria ricerca e pratica artistica e politica, di organizzare forme di riflessione e azione comune in Italia, grazie al supporto di una rete solidale di operator* cultural*, e accademic*.

“Vorremmo parlare della nostra esperienza di resistenza civile e culturale, della nostra lotta e della nostra condizione, per condividere le nostre analisi e capire in che modo poter agire politicamente insieme ad altri. Proveniamo da una tradizione rivoluzionaria, antifascista, militante e internazionalista, che si articola anche in relazione alle lotte di altri popoli per la giustizia e la libertà e in solidarietà con tutti coloro che subiscono forme di oppressione”. Hanno dichiarato in una recente intervista.

Durante la loro residenza a Castelbuono, i due artisti incontreranno la comunità di Castelbuono, nel corso di due appuntamenti che riguarderanno il peso e il valore dell’essere russi antifascisti in esilio, schierati contro Putin e la sua guerra in Ucraina, in un confronto sui cambiamenti geopolitici e sociali in corso:

Giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 17 – pomeriggio di lettura di poesie in russo e in italiano di Pier Paolo Pasolini, in collaborazione con Stefania Sperandeo, per celebrare insieme il centenario della nascita del grande regista e scrittore italiano.

Sabato 7 gennaio 2023 – concerto di Kirill Medvedev con il musicista Luca Nostro e alcuni musicisti locali.

Il Museo Civico intende ringraziare il comitato spontaneo Castelbuono Solidale per il contributo.

BIOGRAFIE

Anna Moiseenko è filmamker, documentarista, fondatrice della casa di produzione Cineminers, autrice dei pluripremiati Songs of Abdul – documentario, 68 min, Francia-Russia, 2017, S.P.A.R.T.A.: The Territory of Happiness, documentario, 56 min, Russia, 2013 e Winter, go away, documentario, 79 min, Russia, 2012.

Kirill Medveded è attivista, musicista, poeta, scrittore e saggista (Ugly Duckling Presse), traduttore (tra gli altri di Pasolini e Bukowsky), candidato all’opposizione alle comunali di Mosca prima della guerra.