L’ Associazione Musicale G. Verdi cerca materiale storico-documentale

L’ Associazione Musicale G. Verdi sta operando una ricerca di materiale storico-documentale, fotografico e tutto ciò che ci sia di riconducibile alla Banda Musicale Loreto Perrini (ex Giuseppe Verdi). Al contempo siamo alla ricerca anche di strumenti e divise antiche.

Il materiale verrà utilizzato sia per allestire una mostra che per realizzare una pubblicazione. Chiediamo dunque a chiunque abbia materiale, di aiutarci a ricostruire la storia della Nostra Banda, permettendo alle nuove generazioni di poterla rivivere attraverso le fonti che ci aiuterete a recuperare. Siamo certi che, data la bontà d’animo e la disponibilità dei castelbuonese, riusciremo a recuperare il materiale necessario per la realizzazione di questi progetti. Maggiori informazioni possono essere richieste ai numeri 328.85.35.754 / 330.24.53.36, scrivendoci qui sulla pagina Facebook “Banda Loreto Perrini” – Associazione Musicale “G.Verdi” – Castelbuono o tramite mail all’indirizzo: bandagverdicastelbuono@gmail.com

Teniamo a precisare che i documenti originali verranno scansionati e restituiti ai legittimi proprietari. Per quanto riguarderà strumenti, divise o fonti di altro tipo verranno temporaneamente affidati a noi per poi essere restituiti ai legittimi proprietari. Vi ringraziamo per la disponibilità e soprattutto a presto!