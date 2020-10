L’11 ottobre comizio del sindaco Mario Cicero

[Riceviamo e pubblichiamo] – Questo 2020 è stato sicuramente un anno complicato. Abbiamo dovuto fronteggiare un’emergenza sanitaria ed economico-sociale che ha messo a dura prova la serenità di ciascuno di noi e delle nostre famiglie sia sul piano della sicurezza sociale e della salute con le mascherine ed il distanziamento che hanno preso il posto del nostro caratteristico calore umano, sia sul piano della sicurezza economica con le chiusure, le limitazioni e le difficoltà di tanti nostri bravi imprenditori, artigiani, commercianti.

Come Amministrazione comunale abbiamo dovuto fronteggiare tutto ciò sia nel periodo di piena emergenza che nei mesi successivi, altrettanto complicati, mettendo sopra ogni cosa l’interesse della salute pubblica e provando al contempo di sostenere l’economia locale fortemente danneggiata, senza lasciarla affondare completamente.

Accanto a questa attenzione, assolutamente inattesa e prioritaria, abbiamo provato a non lasciare in sospeso l’agenda politica per il futuro che abbiamo sognato per questo paese.Per questo incontreremo i cittadini domenica 11 ottobre alle ore 18.30 presso il Cineteatro Astra con un comizio/dibattito del Sindaco Mario Cicero, per raccontare l’azione amministrativa di questi mesi e la programmazione futura, con un riferimento particolare ai tanti lavori pubblici programmati e in corso d’opera, quelli già finanziati e quelli in attesa di finanziamento.Considerato la limitazione del numero dei posti si rende necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata online inviando un messaggio alla pagina facebook Comune di Castelbuono, oppure presso l’Ufficio Turistico. Verrà inoltre effettuata la diretta facebook dell’incontro.Ricordiamo a quanti vorranno partecipare di munirsi di dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle disposizioni di prevenzione Covid-19.