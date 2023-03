L’8 marzo a Expocook, presentazione della candidatura di Castelbuono a città creativa Unesco per la Gastronomia

Expocook è l’evento fieristico di food and beverage della Sicilia occidentale ormai giunto alla sua settima edizione che, quest’anno, torna nei padiglioni della Fiera del Mediterraneo con duecento espositori e 15 mila metri quadrati di rappresentazione per le aziende nazionali e internazionali del settore. In scena 80 show cooking, il Campionato del mondo di pizza e l’Open World Cocktail Competition con in gara 50 bartender di livello mondiale.

Nel corso della manifestazione, nel pomeriggio dell’8 marzo alle ore 18.00, sul palco saranno presenti il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, il presidente dell’I.di.med. Biagio Agostara e Agata Fiasconaro dell’omonima azienda, membri del Comitato promotore della candidatura.

La Dieta Mediterranea è donna e per celebrare questa filosofia di vita che nasce nel passato e che ci traghetta in un futuro sano, sostenibile e inclusivo, saranno omaggiati, a tutte le donne presenti, dei mazzetti di lavanda del progetto “Aromatiche Madonie” (GAL ISC Madonie – Sottomisura 16.4 del Piano di Azione Locale “Comunità Rurali Resilienti”)

Partendo da questo connubio “Unesco / Dieta Mediterranea / Donna” abbiamo deciso di festeggiare insieme l’8 marzo celebrando le pratiche tradizionali, le conoscenze e le abilità che sono passate di generazione in generazione in molti paesi mediterranei fornendo alle comunità un senso di appartenenza e di continuità. La Dieta Mediterranea è molto più di un semplice elenco di alimenti o una tabella nutrizionale. È uno stile di vita che comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo. Mangiare insieme è la base dell’identità culturale del bacino Mediterraneo, dove i valori dell’ospitalità, del vicinato, del dialogo interculturale e della creatività, si coniugano con il rispetto del territorio e della biodiversità. In questo senso il patrimonio culturale della dieta mediterranea svolge un ruolo vitale nei riti, nei festival, nelle celebrazioni, negli eventi culturali, riunendo persone di tutte le età e classi sociali. Si tratta di una vita comunitaria che valorizza anche l’artigianato e le vocazioni locali, come la produzione di contenitori per la conservazione e il consumo di cibo, le manifatture artistiche di piatti e bicchieri di ceramica e vetro, l’arte del ricamo e della tessitura. Da secoli le donne giocano un ruolo fondamentale nella trasmissione delle conoscenze della Dieta Mediterranea in quanto si prendono cura dei familiari e dei conoscenti preparando sia il cibo quotidiano che quello festivo e tramandano i loro segreti culinari a figli e nipoti, facendo dei banchetti festivi un’autentica celebrazione della vita. (Novembre 2010, Comitato Intergovernativo Unesco, Kenya). Un modello culturale che è insieme nutrizionale, rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali o frutta secca e verdura fresca, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, condimenti e numerose spezie, il tutto accompagnato da vino e infusi, sempre rispettando l’identità e gli usi di ogni comunità. Insomma, la denominazione Dieta Mediterranea è una etichetta nuova per una tradizione antica che si celebra sulle Madonie, comprensorio elettivo per raccontare il sapere millenario della nostra cultura alimentare. Una memoria remota ma oggi ancora viva e pulsante nelle marinerie e nell’entroterra del territorio Madonita che si estende dal mare di Cefalù alle montagne di Piano Battaglia e che comprende due Borghi più belli d’Italia. Che celebra i grani antichi, l’olio, la frutta secca, il miele, i legumi, le verdure spontanee, le erbe aromatiche e la manna. Candidiamo Castelbuono città Creativa Unesco per la Gastronomia perché, insieme al comprensorio delle Madonie, è il Paese dove di celebra, vivendola nella quotidianità, la Dieta Mediterranea.

A cura di Francesca Cerami, psicologa esperta di Dieta Mediterranea