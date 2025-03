La BBC racconta la rinascita della Manna: storia, utilizzi e protagonisti

Foto www.ilfrassino.it

La BBC ha recentemente dedicato un approfondito articolo alla manna, il prezioso “oro bianco” delle Madonie, mettendo in luce la sua storia millenaria e i suoi molteplici utilizzi in ambito culinario e farmaceutico. Attraverso le testimonianze di esperti, ristoratori e produttori locali, il reportage esplora la riscoperta di questa antica resina dolce, un tempo fondamentale per l’economia siciliana.

Uno dei protagonisti dell’articolo è Giulio Gelardi, agricoltore di Pollina, che da oltre trent’anni si dedica alla salvaguardia e alla valorizzazione della manna. Gelardi ha raccontato alla BBC come la produzione della manna, tradizione quasi scomparsa nel dopoguerra, sia stata da lui rilanciata grazie a un meticoloso lavoro di ricerca e innovazione. Attraverso un sistema migliorato di raccolta, ha reso il processo più efficiente, preservando al contempo la purezza del prodotto.

Tra gli intervistati figurano anche chef di rilievo che hanno integrato la manna nelle loro creazioni culinarie. Giuseppe Zingales, del ristorante Hostaria Cycas a Castelbuono, ha spiegato come utilizza la manna per arricchire piatti sia dolci che salati, come il risotto con asparagi, bacon e manna o il filetto di maiale in crosta di manna. Anche lo chef Peppe Carollo e sua figlia Francesca, del ristorante Nangalarruni, hanno descritto il loro utilizzo della manna per esaltare il sapore di piatti come il maialino da latte con crosta di mandorle, pistacchio e manna.

L’articolo della BBC evidenzia inoltre l’impiego della manna nella pasticceria di alta gamma. Nicola Fiasconaro, maestro pasticcere di Castelbuono, ha lanciato una versione speciale del panettone con cioccolato e manna glassata, mentre il celebre chef stellato Davide Oldani ha sperimentato la manna in forma di bastoncini ricoperti di cioccolato nel suo ristorante D’O.

Oltre al settore gastronomico, la manna trova applicazioni nel campo farmaceutico e cosmetico. Ricca di mannitolo e minerali come potassio, magnesio e calcio, la resina viene utilizzata come integratore alimentare e per le sue proprietà curative. La professoressa Vivienne Spadaro dell’Università di Palermo ha sottolineato alla BBC come la manna sia impiegata per trattare stitichezza, tosse e infiammazioni della pelle, oltre a essere un dolcificante naturale adatto ai diabetici.

Grazie all’impegno di Gelardi e alla crescente attenzione verso la manna, nel 2002 il prodotto è stato riconosciuto come ingrediente protetto da Slow Food. Nel 2015 è stato fondato il Consorzio della Manna delle Madonie, un’iniziativa volta a promuovere la coltivazione e la commercializzazione della resina, coinvolgendo anche nuove generazioni di agricoltori.

Il reportage della BBC a cura di Vittoria Traverso è disponibile a questo link.