La Befana premia il Geraci, tonnellate di carbone per Cephaledium e Supergiovane, sospeso incontro del Gangi

Ad un passo dalla Befana si gioca a tombola in Eccellenza sulle Madonie. Il Geraci pone a segno la propria cinquina in casa del Monreale Calcio, una vittoria per inaugurare nel migliore dei modi il nuovo anno riportando la Madre Patria dei Ventimiglia in piena lotta play off.

Gioca a tombola anche la Cephaledium, ma la cinquina la prende dritta in faccia, spiaccicata dall’Alba Alcamo 1928, l’ultima in classifica infatti spadroneggia in casa della Madonita Marittima che è ormai allo stremo delle forze in questo campionato.

Risultati:

Monreale Calcio – Geraci: 0 – 5

Cephaledium – Alba Alcamo 1928: 0 – 5

Classifica Eccellenza



In Promozione tira vento e brutta aria, la partita tra il Gangi e Due Torri, in casa della madonita, è stata sospesa sul parziale dello 0 – 1 per gli ospiti per via del troppo vento.

Dai Cinghiali tira solo brutta aria dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Pro Falcone e così la Supergiovane scivola sempre più nel fondo della classifica occupando il penultimo posto.

Risultati:

Gangi – Due Torri: SOPSESA (parz. 0-1)

Pro Falcone – Supergiovane: 1-0

Classifica Promozione



Fonte classifica Tuttocampo.it