La biblioteca comunale aperta per il solo prestito dei libri. Prenotazioni via mail o telefoniche

In ottemperanza a quanto previsto all’Art. 1 punto 9 alla lettera r) del decreto DPCM del 3 Novembre (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41), dal 6 Novembre “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

L’Amministrazione comunale, nella considerazione che i “libri in un momento come questo, aiutano a superare la solitudine e le difficoltà legate alle limitazioni della libera circolazione e della socialità” e che l’allegato 23 del citato decreto prevede la possibilità di apertura delle librerie in quanto rientranti nella sezione denominata “Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati”, ritiene opportuno garantire l’apertura della Biblioteca per il solo prestito (no consultazione interna) dei libri che potranno essere prenotati telefonicamente o via e-mail e consegnati in assenza di accesso alla struttura.

Pertanto, sarà possibile prelevare in prestito i libri prenotandoli telefonicamente direttamente alla coordinatrice della Biblioteca Sig.ra Antonietta Battaglia al seguente recapito telefonico: 320/7816418, utilizzando la pagina facebook della “Biblioteca Castelbuono” o inviando un e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: biblioteca.castelbuono@gmail.com.

L’Assessore, Anna Lisa Cusimano