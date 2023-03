La Candidatura di Castelbuono a Città Creativa UNESCO arricchisce il suo percorso con l’attivazione di un prestigioso corso di perfezionamento post-lauream

Il giorno 2 marzo 2023, il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi) dell’Università degli Studi di Palermo ha pubblicato il bando di ammissione alla prima edizione del Corso di Perfezionamento Post Lauream “Tutela giuridica e promozione della qualità e sostenibilità dei prodotti agroalimentari e dei territori” A.A.2022/2023, D.R. 1584 prot. 32113 del 02/03/2023.

La prima edizione del Corso, sotto la direzione della Prof.ssa Giuseppina Pisciotta Tosini, si svolgerà a Castelbuono, a Palazzo Failla, sede del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo e presso il Museo Civico di Castelbuono (istituzione partner) nel periodo tra luglio e dicembre 2023. Il Corso, unico in Italia, è destinato al perfezionamento della formazione di laureati in Giurisprudenza, Economia, Agraria ( magistrali, triennali e specialistiche) con l’obiettivo di creare delle figure specializzate con riguardo alle tematiche della qualità e della sostenibilità dei prodotti agroalimentari e dei territori. La scadenza del bando è prevista per lunedì 3 aprile 2023.

Così la prof.ssa Pisciotta Tosini: “Nell’ambito delle attività previste dagli indirizzi di formazione dall’Ateneo di Palermo, l’attivazione del Corso di Perfezionamento rinvigorisce la collaborazione tra l’Università di Palermo e il Comune di Castelbuono e rappresenta non solo una occasione per estendere la formazione universitaria post-lauream nell’area metropolitana ma anche la concreta opportunità di formare esperti in discipline oggi indispensabili per l’attuazione dei principi dell’Unione Europea relativi alla valorizzazione delle specificità territoriali e per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne”.

“Siamo onorati di poter ospitare un corso di alta specializzazione che arricchisce l’offerta formativa del nostro territorio – afferma il Sindaco Cicero – nell’ambito della nostra Candidatura a Città Creativa UNESCO per la gastronomia. Che un’istituzione autorevole come l’Università di Palermo abbia identificato Castelbuono quale luogo fertile per lo sviluppo e lo studio di tematiche legate al mondo enogastronomico, accredita questo nostro percorso testimoniando lo sforzo che, unitamente con il territorio delle Madonie, stiamo compiendo verso la valorizzazione e la promozione dei nostri caratteri distintivi”.