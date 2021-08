Dopo tante richieste il 7 agosto 21 arriva a Castelbuono la Casa di Topolino , dove ci saranno tanti giochi , musica , gonfiabili , proiezione della casa di Topolino , merenda , bolle di sapone in regalo per tutti i piccoli ….Ma naturalmente saranno presenti i personaggi della casa di Topolino.

Per info & prenotazioni 320/9114972 Magnum