La Cattedrale di Cefalù alla luce delle nuove indagini archeologiche al centro del convegno del 17 gennaio



Si terrà sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17, l’incontro dedicato al tema “La Cattedrale di Cefalù nel tempo, itinerari di conoscenza. Indagini archeologiche nel sagrato e in Basilica Cattedrale”, a cura dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù e dell’Archeoclub d’Italia – Sede di Cefalù.

L’incontro si svolgerà a Cefalù (PA) presso la Chiesa Auditorium Maria Santissima Annunziata – Aula del Sinodo, lungo Corso Ruggero, e rappresenta il secondo appuntamento di un ciclo di conferenze dedicate alla Basilica Cattedrale di Cefalù, ideato dall’Ufficio diocesano in collaborazione con la sede locale dell’Archeoclub d’Italia, con l’obiettivo di approfondirne la storia e valorizzarne il patrimonio culturale.

L’idea di promuovere una serie di itinerari di conoscenza dedicati alla Basilica Cattedrale di Cefalù nasce dall’esperienza del convegno sull’Eredità Universale di Ruggero II, giunto ormai alla sua settima edizione, e risponde all’esigenza di approfondire i risultati degli studi più recenti e di far conoscere le ultime ricerche archeologiche condotte sul complesso monumentale.

Il ciclo di incontri ha avuto avvio lo scorso 21 giugno, con un focus sul rapporto tra Mileto e Cefalù, in occasione del decimo anniversario dell’inserimento della Cattedrale nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO – Itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale. L’iniziativa è il risultato di una fruttuosa collaborazione tra la Diocesi di Cefalù e la sede locale di Archeoclub d’Italia, attiva sul territorio da oltre trent’anni.

Il secondo appuntamento, introdotto e moderato da Stefania Randazzo, storico dell’arte e presidente di Archeoclub d’Italia – Sede di Cefalù, approfondirà il tema delle ricerche archeologiche, anche alla luce delle fonti documentarie, attraverso le relazioni di Valerio Di Vico, archeologo e direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiali; don Pietro Piraino, direttore dell’Archivio Storico Diocesano; Rosa Maria Cucco, archeologa della Soprintendenza dei BB.CC.AA.; Antonio Di Maggio, archeologo; e Salvatore Varzi, cultore di storia locale.

Le conclusioni saranno affidate al Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, il quale sottolineerà come la conoscenza e la tutela del patrimonio storico e archeologico della Cattedrale rappresentino non solo un dovere di conservazione, ma anche un’opportunità di crescita culturale e spirituale per la comunità. La Cattedrale, segno vivo della fede e della storia del territorio, continua a parlare al presente attraverso la ricerca, lo studio e la condivisione del sapere.