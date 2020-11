La Cerimonia di intitolazione della scuola dell’infanzia a Michele Spoleti – [VIDEO]

(Dalla pagina FB del Comune) – All’inizio del 2020 l’Amministrazione comunale si era determinata ad attuare la Delibera di G.M. del 4 Aprile 2012 che prevedeva l’intitolazione dei plessi scolastici a quattro illustri concittadini che avevano operato con la loro attività nel mondo della scuola, della cultura, della politica.

Le personalità interessate sono:- On. Pietro Sapienza a cui è stato intitolato l’edificio scolastico in C.da S. Paolo;- Sindaco On. Luigi Carollo a cui verrà intitolato nel mese di Gennaio 2021 la scuola elementare ubicata nel quartiere S. Leonardo;

– Direttore didattico Michele Spoleti a cui è stata intitolata la scuola dell’infanzia di c.da Rosario ex Santa Lucia;

– Mons. Michele Pistorio a cui è stata intitolata la scuola dell’infanzia di fronte l’ex carcere vicino Via Mazzini.

In considerazione del blocco delle attività causate dal covid-19 non è stata organizzata nessuna cerimonia e nessun convegno, sperando di poter onorare queste importanti figure appena possibile.

Venerdì 06.11.2020 il Sindaco e la Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo F.M.Palumbo Prof.ssa Barbieri, hanno scoperto le targhe.

Si ringrazia la Prof.ssa Rosanna Cancila, componente del Consiglio di Biblioteca per le note biografiche. L’Amministrazione comunale