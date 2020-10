La chiesetta di piano Zucchi in un servizio di “A Sua Immagine” RAI 1

Nel corso della puntata di A Sua Immagine di oggi 11 ottobre, noto programma religioso trasmesso la domenica mattina su RAI 1, è andato in onda un servizio dedicato alla chiesetta Santi Pietro e Paolo di Piano Zucchi.

Nel contesto di una pastorale per la famiglia, il vescovo di Cefalù mons. Marciante ha voluto mettere la gestione della chiesetta nelle mani delle famiglie, accompagnate da un sacerdote in qualità di moderatore nella persona di Don Paolo Cassaniti. L’obbiettivo è quello di generare percorsi nuovi, aiutando gli sposi a mettere in campo il loro dono specifico.

Gli intervistati: Don Paolo Cassaniti (assistente spirituale), Totò Sireci e Rita Bianca (Responsabili pastorale famiglia Diocesi di Cefalù). Il servizio al link in basso dal minuto 19:28 (occorre effettuare il login sul sito RAI).

https://www.raiplay.it/video/2020/10/A-Sua-immagine-f7440741-8ab1-484e-a1be-b01ffa861957.html