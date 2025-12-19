La Cometa 3I/Atlas: si avvicina alla Terra per l’ultima volta. Osservata anche dal GAL Hassin

Osservata anche dal GAL Hassin, la cometa interstellare 3I/Atlas rappresenta la cometa del Natale 2025. Oggi, 19 novembre, nel punto di massimo avvicinamento alla Terra

È stata definita la cometa del Natale 2025. Scoperta il primo di luglio dai telescopi Atlas, la cometa 3I/Atlas è il terzo oggetto interstellare che entra nel nostro Sistema Solare e viene osservato da occhi umani. Prima di lei, solo 1I/’Oumuamua nel 2017 e la cometa 2I/Borisov nel 2019.

Il grande campo del GAL Hassin, il Wide-field Mufara Telescope (a Piano Battaglia, Monte Mufara, 1865 metri) l’ha inseguita per molti mesi e questa sequenza di immagini è stata catturata dall’astronomo Alessandro Nastasi il 18 novembre 2025 tra le ore 00:30 e le 00:55 quando la cometa si trovava a 1.8 UA (circa 270 milioni di km) dalla Terra e a 2.25 UA (340 milioni di km) dal Sole. Il suo punto di massimo avvicinamento è stato raggiunto alle ore 5.00 di oggi, 19 novembre.

Da questo momento in poi la cometa si allontanerà dalla Terra e, di conseguenza, dal nostro Sistema Solare. Un Natale che professionisti e appassionati trascorreranno osservandola per l’ultima volta.