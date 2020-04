La Compagnia del Rosario dona mascherine a ogni confratello

Si è tenuta la donazione delle mascherine per tutti i confratelli della Compagnia Maria Santissima del Rosario, un gesto di gradevole importanza in questo periodo in particolare, un’occasione come questa pandemia, dire grazie con formule azzeccate a chi ha favorito un gesto apprezzabile e consigliato. Grazie alla Compagnia Maria Santissima Del Rosario e in primis alla consulta che hanno donato a noi confrati una mascherina per poter combattere l’epidemia del covid-19. Ringrazio e ringraziamo infinitamente la Compagnia Maria Del Rosario per il gesto fatto e per gli auguri che ci hanno accompagnato.

Augurando che la Madonna ci aiuti e ci accompagni per tutto il nostro cammino.

Il confratello Angelo Puccia