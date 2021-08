La Consulta giovanile di Castelbuono coinvolta nel progetto EC.CO. nell’ambito del programma Erasmus+

(Riceviamo e pubblichiamo) – Siamo felici di annunciare che la Consulta giovanile di Castelbuono è stata coinvolta da Palma Nana soc. coop., nel progetto EC.CO. (Ecologia di Comunità) promosso e finanziato dal programma Erasmus plus KA3 – Dialogo strutturato tra giovani e decisori politici.

Il progetto, rivolto ai giovani castelbuonesi, pensa in ambito locale per agire in quello globale, attraverso un percorso di educazione ambientale non formale, ponendosi diversi obiettivi, fra cui la promozione della partecipazione democratica e la co-progettazione di strategie locali nell’ottica di una “green community”.

Il progetto, infatti, si pone in linea con gli obiettivi europei per la Gioventù. L’obiettivo generale è quello di favorire sinergie locali ma anche soluzioni di comunità, in una logica volta al consolidamento di prassi virtuose mediante l’implementazione di più azioni suddivise in due momenti: il primo volto al dialogo strutturato con i decisori politici, il secondo, invece, prevede un confronto aperto con la comunità di Castelbuono.

Riteniamo che le tematiche ambientali, in termini generali, proposte dai decisori politici con la condivisione dell’Agenda 2030, debbano essere all’ordine del giorno anche nelle assemblee e nei processi decisionali locali: questo progetto vuole rappresentare un punto di partenza.

Ringraziamo la cooperativa “Palma Nana” per aver coinvolto la Consulta giovanile di Castelbuono in questo progetto e invitiamo tutti i giovani interessati a prendere parte a questo percorso comune che si articolerà in diversi incontri, il primo dei quali è fissato per il 28 agosto. Il secondo per il 29 agosto e infine il terzo, della prima fase del progetto, per il 2 settembre.

Il percorso di apprendimento attivo prevede tre incontri con la Consulta, volti alla conoscenza del paesaggio sociale ed ambientale, uno stage residenziale al Centro di Educazione Ambientale Serra Guarneri e degli incontri di comunità da organizzare in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Invitiamo gli interessati ad iscriversi al progetto utilizzando il seguente modulo Google 👉 https://docs.google.com/forms/d/1RnofOlSWaVeaw-WZSRbsLK9IKdTM-KcTqf1OOAyLwMM/prefill