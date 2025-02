La consulta Giovanile di Castelbuono presenta il workshop “LinkedIn – da profilo ad opportunità”

LinkedIn è la rete professionale telematica più grande al mondo, la quale permette di aprirsi al mondo del lavoro in modo sicuro, rapido ed efficace. In un incontro interattivo e informale il Dott. Francesco Giallombardo, indicherà le modalità per sfruttare al meglio le potenzialità di questa piattaforma, creare connessioni di valore e costruire la propria identità digitale.

Sarà un incontro dinamico, pensato sia per chi vuole creare un profilo, sia per chi lo vuole migliorare e definire così il proprio personal brand.

L’incontro si terrà giorno 8 marzo presso la Sala Morici del Museo Francesco Minà Palumbo a Castelbuono. Non mancare!