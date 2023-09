La Consulta Giovanile di Castelbuono sostiene l’AISM nella lotta alla sclerosi multipla

L’evento parte il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà, per ritornare in piazza nel weekend di sabato 7 e domenica 8 ottobre. “Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele”, è l’appello di AISM.

Si potrà scegliere, infatti, fra le tre qualità diverse: granny smith, golden e noared, raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro cad.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno all’’AISM di garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla.

Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele rivolgendosi ai seguenti recapiti telefonici

* Assessore Genchi: 320 374 0513

* Alessandra Biundo, Pro Loco: 327 5962257

* Vincenzo Bertola, Consulta Giovanile: 379 120 5674

Per il ritiro delle mele è previsto un banchetto in piazza domenica 8 ottobre dalle ore 10:30. Grazie a quanti contribuiranno!