La Consulta Giovanile lancia l’astrolabio, laboratorio di formazione civica

L’astrolabio è uno strumento astronomico tramite il quale è possibile calcolare la posizione dei corpi celesti, anticamente utilizzato dai naviganti per orientarsi e non perdere la rotta nella vastità dei mari. L’astrolabio è lo strumento che la Consulta Giovanile vuole fornire ai giovani castelbuonesi per tentare di districarsi nella complessità del presente. Come per i marinai le stelle, infatti, oggi risultano imprescindibili per non perdersi nella realtà che ci circonda: la conoscenza del passato, la formazione di una coscienza civica, la consapevolezza di essere cittadini con dei diritti e, soprattutto, dei doveri, ma anche il saper individuare il bene comune.

Sin dai primi incontri, all’interno della Consulta si è manifestata l’esigenza di svegliare le coscienze dei singoli e il bisogno di conoscere aspetti che riguardano la nostra quotidianità. È per questo che oggi nasce l’astrolabio, un laboratorio di formazione civica, con cui si vuole sopperire alla mancanza di uno spazio di dialogo espressamente dedicato all’educazione civica e politica dei giovani.

Il programma di incontri scelto dall’assemblea della Consulta, riunitasi il 9 ottobre presso il Centro Sud, ha come obiettivo quello di approfondire la conoscenza della storia dell’Italia repubblicana, per andare ad integrare e completare quelle conoscenze della storia più recente, non sempre possedute dai più giovani. Inoltre, la scelta di questo tema è stata dettata dal fatto che un’adeguata coscienza civica non può prescindere dalla conoscenza dei grandi eventi e del modo di essere della società italiana nel periodo repubblicano; soltanto questa consapevolezza può rendere davvero questa Res-publica patrimonio di ognuno e di ciascuno, di cui sentirsi davvero cittadini, con dei diritti e dei doveri, partecipi e vicini alle sue istituzioni democratiche. A partire da novembre, ogni mese si terrà un incontro su uno specifico periodo storico a partire dalla nascita della Repubblica nel 1946 fino ai giorni nostri.

Contestualmente, sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile verranno di pari passo riproposti gli incontri organizzati nel 2014 dal centro Erripa, dal Centro Polis e dal vecchio esecutivo della Consulta stessa sulla storia politica repubblicana del comune di Castelbuono: dalla Costituente alla sindacatura Tumminello.

Gli incontri, finché la situazione epidemiologica non ne consentirà lo svolgimento in presenza, si terranno tramite l’uso di piattaforme online. Per partecipare è necessario registrarsi con la propria mail al seguente modulo Google così da rimanere aggiornati e ricevere il link di accesso all’incontro virtuale:

https://forms.gle/XHvVvADR58hnkvZq9

Non perdere questa occasione, partecipa!