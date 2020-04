La cooperativa Girasole ringrazia Amministrazione e Pro Loco per la donazione della mascherine

Le donazioni sono piccoli e grandi gesti che ci danno la forza per continuare ad affrontare questo momento difficile. Ringraziamo il comune di Castelbuono ed il presidente della pro-loco di Castelbuono, che hanno voluto fare questo grande gesto in un momento così delicato per noi operatori ecologici (della cooperativa girasole) e per il nostro Paese. Il gesto ha un alto valore simbolico e di rilevante sostanza per noi operatori ma anche per tutti coloro che svolgono servizi e sono a contatto con persone. Ringraziamo sempre coloro che ci stanno accanto e in un momento così impegnativo con un gesto di grande valore civico#andratuttobene

