La coppa alzata dalla Nazionale Italiana di Calcio ad Euro 2020 a Finale di Pollina

Si è svolto questa mattina presso il centro sociale, il I° Convegno “Violenza Fuori Gioco” per gli studenti delle scuole dell’I.C. Pollina – San Mauro e aperto al pubblico, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia e le associazioni sportive locali ASD Club Finale e Pollina Finale.

Sono intervenuti il Presidente F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia Sandro Morgana, il Vicequestore del commissariato di polizia di Cefalù Dott. Francesco Virga, il Segretario generale della città metropolitana di Palermo dott. Francesco Fragale, l’On. Fabrizio Ferrara, presidente della V commissione dell’ARS, i Docenti dell’I.C. Pollina – S. Mauro, l’arbitro David Bartolotta e Leonardo Valeri, icona di fair play; tra i presenti anche il baby sindaco di Pollina Gabriele Vranca.

Durante l’evento, il Sindaco di Pollina Pietro Musotto, ha premiato la pollinese Jenny Piro, calciatrice del Palermo che ha militato nella serie A femminile, il mister Antonio Cinquegrani che si è distinto come allenatore polline più vincente, Vittoria Cangelosi, calciatrice del Palermo Calcio Under 17, promettente atleta; ha poi alzato i trofei che sono rimasti in esposizione per tutto il giorno.