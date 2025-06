la Costituente al servizio dei cittadini: costruiamo insieme la Castelbuono di domani | VIDEO

Lo scorso 15 giugno, con una grande e viva partecipazione di pubblico, di aderenti e di giovani, che hanno affollato l’atrio della Badia, la Costituente per la Castelbuono di domani si è presentata alla cittadinanza per fare il punto di tre anni di lavoro come gruppo di Minoranza in Consiglio, nella attuale amministrazione Cicero.

Ora mette a disposizione l’esperienza politica e amministrativa maturata dal giugno 2022 ad oggi per preparare un percorso condiviso che possa portare alla vittoria alle prossime elezioni del 2027, aperto a singoli cittadini e a organizzazioni politiche, sindacali e associazionistiche che si riconoscono nei suoi principi fondamentali, di seguito elencati.