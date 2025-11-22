La Costituente apre all’ascolto dei cittadini

A partire dal 25 novembre 2025, la sede della Costituente per la Castelbuono di domani, in via Mariano Raimondi 28, rimarrà aperta il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 19,30.

I cittadini potranno formulare proposte, osservazioni ma anche critiche relative alle attività politiche ed amministrative portate avanti dalla Costituente. Potranno, altresì segnalare disservizi, situazioni da migliorare, possibili difformità o irregolarità amministrative.

I coordinatori e i soci (presenti il martedì) e i consiglieri della Costituente (presenti solo il giovedì) raccoglieranno ogni suggerimento e sollecitazione e ne faranno tesoro per essere più incisivi presso la comunità e nel consiglio comunale.

Durante gli orari di apertura della sede saranno programmate anche iniziative culturali, di divulgazione politica, di intrattenimento e socializzazione.

Tutti i cittadini sono vivamente invitati a partecipare.