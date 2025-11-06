La Costituente chiede la convocazione di un Consiglio comunale aperto sul servizio mensa

Oggi 6 novembre 2025 alle ore 18:30 è convocato un Consiglio comunale aperto per discutere del servizio di refezione scolastica erogato dal Comune.

Alla luce delle moltissime problematiche sollevate dagli utenti, ormai con cadenza giornaliera, dall’avvio del servizio per l’anno scolastico 2025/2026, il gruppo consiliare della Costituente per la Castelbuono di domani ha ritenuto necessario chiedere la convocazione di un Consiglio comunale aperto per creare un canale di comunicazione istituzionale tra il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e le famiglie degli utenti, alunne e alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni, in cui si possa ragionare in maniera franca dei problemi inerenti la gestione che inevitabilmente si ripercuotono sulla qualità del servizio erogato e del prodotto servito, molto lontana da quella promessa e attesa.

Lo scopo del Consiglio comunale aperto è proprio quello di arrivare ad una sintesi condivisa in cui trovino accoglienza le richieste che saranno presentate dai genitori in un ragionamento che porti al miglioramento del servizio.

Riteniamo che la politica debba farsi carico dei problemi della comunità garantendo uno spazio di dialogo tra istituzioni e cittadini affinché si affermi sempre il primato dell’interesse pubblico e del benessere collettivo.