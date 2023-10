La Costituente per la Castelbuono di domani a Palermo il 27 ottobre 2023 con il Forum per la Sanità

La Costituente per la Castelbuono di domani ha partecipato alla grande manifestazione del 27 ottobre 2023, a Palermo, a difesa della sanità pubblica, non solo per mettere un like su un evento auspicato e necessario. Lungo le strade assolate di Palermo abbiamo espresso la nostra preoccupazione per una Sanità pubblica sempre più allo sbando, sempre più sguarnita di personale e di idee.

Davanti a Palazzo D’Orleans, sede della Presidenza della Regione, abbiamo ascoltato e applaudito chi ha raccontato, da un microfono, la triste storia di vivere sulla propria pelle i guasti della nostra disastrata Sanità. Fossero essi amministratori, sindacalisti o semplici cittadini.

Noi eravamo lì, a Palermo, ma ci eravamo anche prima, quando abbiamo presentato le nostre proposte, sulla Sanità territoriale, ad un Parlamentare d’opposizione a questa colpevole Giunta Regionale di centrodestra, e siamo pronti ad offrire le nostre proposte a qualsiasi rappresentanza parlamentare voglia invertire la rotta a favore della sanità pubblica e per tutti.

Ci eravamo e continueremo ad esserci:

dentro al Forum Sanità Palermo, per un servizio pubblico che tenga lontani gli appetiti della Sanità privata, spesso nascosti proprio sotto le mentite spoglie del pubblico;

a Castelbuono e nel territorio madonita, per una Sanità territoriale meno burocratizzata e che avvicini medici di base e pazienti, due parti spesso in conflitto e le cui rispettive ragioni vanno conciliate.

Ci saremo come Costituente, senza lasciarci vincere dalle tentazioni del pessimismo e della rassegnazione.