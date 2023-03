La Costituente per la Castelbuono di domani accanto a tutte le donne e a tutti gli uomini

L’8 marzo è una data che non si può dimenticare perché il valore della donna è sempre messo a repentaglio dalle notizie di cronaca.

Ma noi vogliamo festeggiare la donna e l’uomo insieme, riflettendo sui principi che animano una società libera da pregiudizi di qualsiasi tipo.

Ci riuniremo per condividere storie, pensieri, letture, qualsiasi contributo ciascuno voglia presentare. Ricorderemo le donne dei paesi in guerra, Mileva Maric, “Noncia” Markowska e tanto altro ancora.

Vi aspettiamo in via Cefalù, 2 alle 19.