La Costituente per la Castelbuono di domani incontra i cittadini

(Riceviamo e pubblichiamo) – Lo faremo domenica prossima, 27 giugno, alle ore 17.00, presso la Badia, in via Roma, 72 con un incontro dal titolo Costruire il futuro: la politica al servizio del bene comune.

Dopo l’introduzione a cura di Mario Sottile relazioneranno i gruppi di lavoro della Costituente. Vi parleremo di noi, chi siamo, in cosa crediamo, cosa abbiamo fatto in questo anno di riflessione, confronto e studio. Seguirà un dibattito perché vogliamo ascoltare voi tutti, le vostre proposte, la vostra idea di paese, le vostre delusioni e le vostre speranze. Per avviare una costruzione partecipata del volto che vogliamo dare alla Castelbuono di domani.

I lavori saranno moderati da Maria Angela Pupillo, Vi aspettiamo.