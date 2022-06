La Costituente per la Castelbuono di domani si dota di un organo di Coordinamento

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Venerdì 24 giugno 2022, gli iscritti all’Assemblea della Costituente hanno proceduto all’elezione di un organo di Coordinamento composto da 11 membri.

Oltre ai 4 consiglieri di minoranza, Anna Maria Cangelosi, Maria Pina Ippolito, Simona Morici e Domenico Prisinzano, direttamente integrati, sono stati designati altri 7 componenti: Nicola Raimondo (coordinatore del gruppo), Salvatore Abbate, Maurizio Cascio, Gioacchino Cannizzaro, Claudia Di Giorgi, Giovanni Noce e Rosaria Piro.

L’organo decisionale sovrano per i processi di costruzione delle posizioni ragionate della Costituente rimane l’Assemblea dei soci mentre al Coordinamento sono demandati i compiti di:

– pianificazione delle attività

– attuazione e sintesi delle decisioni dell’Assemblea dei soci

– decisioni urgenti che per ragioni temporali non potranno essere portate in assemblea

– partecipazione alle riunioni preconsiliari

– interfaccia pubblica con istituzioni e gruppi politici.

Con questo passaggio, la Costituente avvia i lavori del nuovo corso in cui la presenza in Consiglio comunale sarà d’impulso ad una più incisiva azione a servizio della comunità castelbuonese.