La Costituente rilancia il confronto sul Piani Urbanistico Generale: domenica incontro pubblico con i cittadini

La qualità dell’ambiente urbano

Prosegue il processo partecipativo organizzato dalla Costituente per il PUG, Piano Urbanistico Generale da ipotizzare per Castelbuono. I cittadini sono chiamati a esprimere le loro idee.

Domenica 5 luglio la Costituente per la Castelbuono di domani torna a incontrare i cittadini per raccogliere opinioni e idee sul nuovo Piano Urbanistico Generale, che il nostro Comune, come tutti i Comuni siciliani, ha l’obbligo di adottare.

Nell’incontro passato, tenutosi nell’aula consiliare del Comune il 26 aprile scorso, è stato delineato il quadro normativo con i passaggi amministrativi richiesti e si sono raccolte le prime indicazioni.

Nell’incontro di domenica 5, invece, si entrerà più nello specifico e i partecipanti saranno chiamati alla condivisione di ambiti specifici di discussione, in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, ambientali, sociali ed economici:

Centro Storico

Aree fuori dal Centro Storico

Territorio extraurbano

Energia

Servizi sociali

Servizi ambientali

Mobilità

All’incontro sarà presente l’architetto Carlo Simonetti, esperto di processi partecipativi.

L’appuntamento è rivolto a cittadini, associazioni, operatori economici, sociali e culturali e professionisti. L’incontro si terrà nel chiostro di San Francesco alle ore 17 di domenica 5 luglio.