La Costituente ripropone di abbassare l’addizionale comunale all’Irpef

Domani 3 febbraio 2023 alle ora 19 è convocato il consiglio comunale per l’approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2023/25.

La Costituente per la Castelbuono di domani ripropone la riduzione dell’addizionale comunale all’irpef che la maggioranza aveva bocciato nella seduta del 26 giugno 2022. In quella occasione il consigliere Prestianni aveva chiesto il ritiro del punto per ridiscutere la proposta di riduzione per l’anno 2023. Non solo questo invito non è mai arrivato, ma nel Dup 2023/25 ritroviamo la riconferma dell’aliquota massima applicabile dello 0,8% per tutti i contribuenti a prescindere dal reddito, contravvenendo al principio della progressività sancito dall’art. 53 della Costituzione. La Costituente è molto sensibile al tema dell’equità e della difesa dei più deboli e con questa azione vuole dare testimonianza del fatto che la politica può essere al fianco dei cittadini. Pertanto domani sera ripresenterà la proposta di fissare una soglia di esenzione per i redditi inferiori a € 15000 e aliquote via via crescenti per i redditi più alti.

I termini per l’approvazione del bilancio di previsione sono stati prorogati al 30 aprile 2023, quindi non c’è neppure l’urgenza come pretesto.

Domani sera si vedrà se realmente questa amministrazione fa politiche di sinistra a cui il sindaco proclama di afferire insieme alla sua compagine amministrativa.