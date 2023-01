La Costituente segnala agli organi preposti l’intervento sul bene culturale Chiesa dell’Itria

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo)

Alla Soprintendenza BB CC AA di Palermo

All’Ufficio Urbanistica Del Comune di Castelbuono

e p.c. Al Sindaco

del Comune di Castelbuono Sig. Mario Cicero

Ai VV. UU. del Comune di Castelbuono

Al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Castelbuono

Oggetto: Segnalazione intervento su un bene culturale

I sottoscritti Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria, Morici Simona e Prisinzano Domenico, nella qualità di consiglieri comunali e nell’ambito delle funzioni connesse all’espletamento del mandato amministrativo,

premesso che

la chiesetta di Santa Maria dell’Itria, che si può ammirare nel tratto iniziale di Corso Umberto a Castelbuono, è fra le chiese più antiche di Castelbuono;

gli storici concordano nel ritenere che si tratti della stessa chiesa che in età normanna era indicata come «Santa Trinità di Sicro» che si trovava all’interno dell’antico casale di Ypsigro, dal quale si sarebbe poi sviluppata Castelbuono, e che fu rifondata nel 1588 dal marchese Giovanni III Ventimiglia che affidò i lavori ai lapicidi di Carrara;

la chiesa, che si caratterizza per il portale sormontato da statuette di terracotta raffiguranti San Paolo, San Pietro e Sant’Anna, ospita la tela dello Zoppo di Gangi, Gaspare Vazzano, raffigurante la Madonna dell’Itria,

segnalano

un intervento in atto sul prospetto del suddetto edificio soggetto a vincolo, come si evince dalla documentazione fotografica allegata.

Si chiede l’intervento delle autorità in indirizzo, per le rispettive competenze, prima che le attività in corso producano ulteriori danni.

La documentazione fotografica allegata costituisce parte integrante della presente segnalazione.

Distinti saluti

Castelbuono, 03/01/2022

FIRME

Annunziata Cangelosi

Maria Ippolito

Simona Morici

Domenico Prisinzano