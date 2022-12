La Cultura protagonista del futuro dei Borghi. Convegno alla sala delle Capriate il 16 dicembre

Ascolta l'articolo

Il Jazz Festival è uno degli appuntamenti culturali che dà prestigio alla nostra comunità. In questi venticinque anni tanti artisti, tante personalità del mondo della politica, delle professioni e della cultura sono saliti sul palco di P.zza Castello, consapevoli che la cultura è uno dei fattori che favorisce la crescita sociale ed economica di una comunità. Abbiamo investito tante risorse in tal senso, sia umane che economiche, ed abbiamo favorito il fermento culturale della nostra Castelbuono anche con numerosi eventi che durante l’anno si propongono nel nostro borgo.

Quest’anno per il Jazz Festival Winter abbiamo coinvolto il comune di Gangi e il comune di Collesano, e si è omaggiato un concerto all’ospedale di Cefalù, in segno di solidarietà e vicinanza per tutti coloro che soffrono. Giorno 16, 18 e 21 dicembre, a conferma di quanto è stato detto in premessa, si sono organizzati tre convegni il cui tema principale è “La vita nei borghi” e gli investimenti che si fanno negli stessi nell’ ambito della cultura economica, sociale e ambientale.

Il Sindaco di Castelbuono auspica che questi tre appuntamenti possano essere l’occasione per le forze politiche, sociali, imprenditoriali e professionali del comprensorio, di confrontarsi, affinchè ognuno possa apportare il proprio contributo con idee e proposte, e dare vitalità alle comunità delle Madonie. Infatti in questi anni, col sopraggiungere della pandemia si è maggiormente evidenziato il fenomeno dello spopolamento che sta interessando i comuni montani e dell’entroterra. Ad oggi si sono ipotizzate tante motivazioni che portano a questo fenomento ma a parere del Sindaco sono state avanzate poche proposte, anzi, spesse volte questo argomento è stato utilizzato per sterili polemiche. In tal senso si auspica, visti gli inviti mandati, che giorno 16 dicembre a Castelbuono giorno 18 a Gangi e giorno 21 a Collesano, vi sia una fattiva partecipazione con il contributo di idee e proposte, infatti sarà occasione di confronto con esperti e personalità che operano ogni giorno nel loro settore di riferimento, per dare sempre più opportunità per affrontare le sfide del domani.

A questo appuntamento la politica castelbuonese non arriva impreparata.Infatti giorno 6 Settembre 2022 si è tenuto un Consiglio Comunale aperto che ha prodotto un documento di trenta pagine, frutto di un vero confronto tra i presenti, documento messo a disposizione come spunto di riflessione affinchè si superi la fase dei proclami o delle dichiarazioni di intenti, e si diano strumenti concreti alle comunità che operano e vivono nelle nostre montagne e colline così da invertire l’esodo verso realtà che offrono maggiori servizi. La sfida è aperta, la programmazione regionale, europea e nazionale è avviata, tocca a noi, sia singolarmente che in gruppi, incidere sulle scelte future.

Convegno :”La vita nei borghi tra cultura ed economia” Venerdì’ 16 dicembre 2022 ore 17: 00 Sala delle Capriate

Moderatore

Michele Ferraro: Giornalista

Introdurrà il Convegno

Mario Cicero Sindaco di Castelbuono

E’ previsto un contributo dal pubblico di 30 minuti

Interverrano:

Michele Spallino: Presidente Museo Naturalistico F.M.Palumbo

Giulio Guagliano: Direttore IRFIS Sicilia

Marienza Puccia: Presidente Museo civico

Nino Amadore: Giornalista Il Sole 24 ore

Raffaele Mazzeo: professore Universitario LUMSA

Conclusioni

Giuseppe Ferrarello: Sindaco di Gangi

Giovanni Meli: Sindaco di Collesano