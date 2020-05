La dichiarazione del sindaco sulla notizia dell’indagine della Magistratura su due appalti comunali

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione diffusa dall’ufficio di gabinetto del sindaco Mario Cicero in merito alla notizia odierna dell’indagine su due appalti comunali scaturita dalla denuncia di un imprenditore di Castelbuono

Abbiamo appreso dal Giornale di Sicilia di giorno 22.05.2020 che siamo indagati il Sindaco, il Vice Sindaco, l’ex Segretario comunale Bonomo e il dirigente ing. Sottile, perchè Allegra Santi ha ritenuto opportuno denunciarci in quanto leggiamo dall’articolo, ha ricevuto “pressioni” da parte delle figure istituzionali e tecniche del comune.

Avendo massima fiducia e stima nella Magistratura e facendoci forte di un detto che “la verità viene sempre a galla”, oggi non entriamo nel merito della denuncia, lasciando agli organi preposti il lavoro di indagine. Evidenziamo soltanto che non siamo stati sentiti da nessun organo di Polizia o dalla Magistratura, e annunciamo che domani giorno 23.05.2020 alle ore 11:30 i soggetti interessati incontreranno il loro legale per presentare querela a tutela dell’immagine dell’ente Comune e quella personale.