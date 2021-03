La difesa del sindaco Cicero sul mistero delle pietre del Castello e sulla futura strada

Con un video diffuso sulla pagina Facebook del Comune di Castelbuono il sindaco Cicero si difende in merito a quando documentato dai promotori per le Fontanelle in un recente post inerente la rimozione delle pietre del Castello e la creazione di una traccia stradale con mezzi meccanici.

Inoltre, nella serata di ieri, in un post stavolta pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco introduce il video del pomeriggio e anticipa la destinazione d’uso prevista per l’ex Cine Teatro Le Fontanelle.