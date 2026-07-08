La dottoressa Silvana Leanza è il nuovo Presidente del Lions Club Cefalù

Con la tradizionale e suggestiva cerimonia del Passaggio della Campana, svoltasi nella raffinata cornice dell’Hotel Costaverde, il Lions Club Cefalù ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno sociale, affidando la presidenza del sodalizio alla dottoressa Silvana Leanza, stimata professionista e noto chirurgo della Fondazione Giglio di Cefalù.

La cerimonia ha segnato il simbolico passaggio delle consegne con la Presidente uscente, Sonia Di Gaudio, alla quale è stato rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e il servizio prestati durante il mandato appena concluso, contraddistinto da numerose iniziative e attività a favore della comunità.All’evento hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili e del Lions International, a testimonianza della vicinanza del mondo lionistico al Club cefaludese. Erano presenti il Sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, il Presidente di Zona Davide Piacentino, il Secondo Vice Governatore Salvatore Priola, la Past Governatore Daniela Macaluso e Salvatore Giacona, Past Presidente del Consiglio dei Governatori e Goodwill Ambassador.

L’elezione della dottoressa Silvana Leanza, figura di riconosciuto prestigio umano, professionale e scientifico, rappresenta un significativo momento di continuità con i valori fondanti del Lionismo e, al contempo, l’avvio di una nuova stagione improntata al rafforzamento dell’azione di servizio sul territorio. La consolidata esperienza maturata in ambito sanitario e il profondo legame con la comunità cefaludese costituiscono una solida base per promuovere iniziative di elevato valore sociale, sanitario e culturale.Nel suo intervento programmatico, la neo Presidente ha delineato le linee guida del mandato, ponendo al centro dell’azione del Club l’attenzione alle fragilità sociali, la promozione della salute, la prevenzione, il sostegno alle persone più vulnerabili e la valorizzazione del territorio.

Un programma che si ispira pienamente al principio che da oltre un secolo guida l’azione dei Lions nel mondo: “We Serve”, tradotto nel celebre motto lionistico “Dove c’è un bisogno, c’è un Lions”, autentica sintesi della missione di servizio che anima l’Associazione.Nel corso della serata, la Presidente Leanza ha inoltre presentato il nuovo Consiglio Direttivo e la squadra che la affiancherà durante l’anno sociale, dando contestualmente il benvenuto a due nuovi soci entrati a far parte del Lions Club Cefalù.Con l’insediamento della Presidente Silvana Leanza, il Lions Club Cefalù rinnova il proprio impegno a essere una presenza autorevole, concreta e propositiva al servizio della comunità, pronta a rispondere con professionalità, sensibilità e spirito di volontariato alle esigenze del territorio, nel solco dei valori di solidarietà, responsabilità civica e servizio che da sempre contraddistinguono il movimento lionistico.