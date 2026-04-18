La dottoressa Silvana Leanza sarà il nuovo presidente del Lions Club Cefalù
l Lions Club Cefalù ha ufficializzato gli esiti delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali relative all’anno lionistico 2026–2027.
Alla guida del sodalizio è stata eletta la dott.ssa Silvana Leanza, stimata professionista e noto chirurgo della Fondazione Giglio, figura di riconosciuto prestigio umano e scientifico. La sua elezione rappresenta un segno di continuità nei valori lionistici e, al contempo, un impulso verso nuove prospettive di servizio, con particolare attenzione alle tematiche sanitarie, sociali e culturali del territorio.
Accanto alla Presidente eletta, la squadra che guiderà il Club risulta così composta:
- Past Presidente (Coordinatrice LCIF): Sonia Di Gaudio
- Segretario: Silvana Cipolla
- I Vice Presidente (Coordinatore GLT): Salvatore Garbo
- II Vice Presidente: Pasquale Novi
- Tesoriere: Cosimo Di Giorgio
- Cerimoniere: Giuseppe Martorana
- Marketing e Comunicazione: Giacomo Sapienza
- Presidente Comitato Soci: Giovanni Messina
- Componenti Comitato Soci: Debora Sansone, Giovanna Cangelosi
- Revisore dei Conti: Francesco Giallombardo
- Componenti: Paolo Solaro, Antonino Iachetta
- Censore: Giuseppe Neri
- GMT: Giuseppe Capuana
- GST: Alberto D’Agostino
- Consiglieri: Sara La Barbera, Roberto Barranco
A conclusione del percorso di rinnovo, la Presidente in carica, Sonia Di Gaudio, ha espresso un sentito messaggio di compiacimento e di augurio:
«Accolgo con profonda soddisfazione l’esito di queste elezioni, che testimoniano la vitalità e la coesione del nostro Club. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni alla Presidente eletta, dott.ssa Silvana Leanza, e a tutto il nuovo Consiglio Direttivo. Sono certa che, nel solco dei valori lionistici che ci guidano, sapranno proseguire e rafforzare il cammino di servizio intrapreso, con competenza, sensibilità e spirito di squadra. A tutti loro auguro un anno sociale fecondo di risultati e di autentico impegno per la comunità».
L’intero Club ha espresso unanime apprezzamento per la nuova governance.
Il nuovo assetto entrerà in carica a partire dal mese di luglio 2026.
(Nella foto, da sinistra, le Presidenti Di Gaudio e Leanza)
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