La dottoressa Silvana Leanza sarà il nuovo presidente del Lions Club Cefalù

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l Lions Club Cefalù ha ufficializzato gli esiti delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali relative all’anno lionistico 2026–2027.

Alla guida del sodalizio è stata eletta la dott.ssa Silvana Leanza, stimata professionista e noto chirurgo della Fondazione Giglio, figura di riconosciuto prestigio umano e scientifico. La sua elezione rappresenta un segno di continuità nei valori lionistici e, al contempo, un impulso verso nuove prospettive di servizio, con particolare attenzione alle tematiche sanitarie, sociali e culturali del territorio.

Accanto alla Presidente eletta, la squadra che guiderà il Club risulta così composta:

  • Past Presidente (Coordinatrice LCIF): Sonia Di Gaudio
  • Segretario: Silvana Cipolla
  • I Vice Presidente (Coordinatore GLT): Salvatore Garbo
  • II Vice Presidente: Pasquale Novi
  • Tesoriere: Cosimo Di Giorgio
  • Cerimoniere: Giuseppe Martorana
  • Marketing e Comunicazione: Giacomo Sapienza
  • Presidente Comitato Soci: Giovanni Messina
  • Componenti Comitato Soci: Debora Sansone, Giovanna Cangelosi
  • Revisore dei Conti: Francesco Giallombardo
  • Componenti: Paolo Solaro, Antonino Iachetta
  • Censore: Giuseppe Neri
  • GMT: Giuseppe Capuana
  • GST: Alberto D’Agostino
  • Consiglieri: Sara La Barbera, Roberto Barranco

A conclusione del percorso di rinnovo, la Presidente in carica, Sonia Di Gaudio, ha espresso un sentito messaggio di compiacimento e di augurio:

«Accolgo con profonda soddisfazione l’esito di queste elezioni, che testimoniano la vitalità e la coesione del nostro Club. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni alla Presidente eletta, dott.ssa Silvana Leanza, e a tutto il nuovo Consiglio Direttivo. Sono certa che, nel solco dei valori lionistici che ci guidano, sapranno proseguire e rafforzare il cammino di servizio intrapreso, con competenza, sensibilità e spirito di squadra. A tutti loro auguro un anno sociale fecondo di risultati e di autentico impegno per la comunità».

L’intero Club ha espresso unanime apprezzamento per la nuova governance.

Il nuovo assetto entrerà in carica a partire dal mese di luglio 2026.

(Nella foto, da sinistra, le Presidenti Di Gaudio e Leanza)

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