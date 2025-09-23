La lettera inviata dagli alunni dell’ I.I.S. L. F. Tedaldi di Castelbuono al Dirigente Scolastico Prof. Gianfranco Lisanti

Gli alunni delle classi quinte dell’I.I.S. “L.F. Tedaldi” di Castelbuono hanno scritto una lettera al Dirigente Scolastico, prof. Gianfranco Lisanti, per comunicare la loro adesione allo sciopero nazionale per Gaza. Una scelta, spiegano, maturata come gesto pacifico di disobbedienza civile e come segno di solidarietà nei confronti del popolo palestinese.

Gentile Dirigente Scolastico, con la presente gli alunni delle classi quinte dell’I.I.S. Tedaldi di Castelbuono intendono portare a conoscenza della S.V. l’adesione di alcuni studenti, appartenenti a tutte le classi dell’Istituto, allo sciopero nazionale per Gaza. Tale adesione si è concretizzata attraverso la partecipazione al corteo organizzato a Castelbuono dal Comitato Zahar.Abbiamo scelto di attuare un gesto costruttivo e pacifico di disobbedienza civile: l’astensione dalle lezioni. Con questa decisione abbiamo voluto manifestare contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni del popolo palestinese – donne, bambini, uomini – consapevoli che un nostro giorno di assenza volontaria non può essere paragonato al dramma quotidiano di chi una scuola non ce l’ha più.Siamo profondamente soddisfatti dell’esperienza vissuta: un momento di unione, fratellanza e solidarietà, condiviso con alcuni dei nostri insegnanti, dei nostri coetanei e concittadini.A Gaza, il suono delle musiche che oggi hanno accompagnato la manifestazione è sostituito dai rumori delle bombe; i nostri passi pacati e decisi, là diventano passi affrettati e carichi di terrore, nel tentativo di sfuggire alla morte.La nostra voce continuerà a farsi sentire, manifesteremo ogni qual volta ne avremo la possibilità. Siamo umani, ed è nostro dovere morale combattere fermamente per i nostri diritti e per chi non li ha più.Cordiali Saluti Gli alunni dell’I.I.S. L.F. Tedaldi