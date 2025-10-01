La maggioranza nega gli importi dell’indennità del sindaco

Compiti e doveri della Minoranza sembrano sfuggire in Consiglio comunale, malgrado le rassicurazioni verbali provenienti da più parti.

Questo a precisazione del fatto che nella discussione intercorsa sulla relazione annuale del Sindaco, nel Consiglio comunale del 24 settembre scorso, l’importo di 4.002 € per la sua indennità di funzione citato dai consiglieri della Costituente è stato definito falso dal consigliere Prestianni, il quale o non sa (ed è grave) o finge di non sapere (ed è gravissimo).

Nel video allegato, il passaggio del consigliere Prestianni.

Senza alcuna intenzione di “minare l’immagine del sindaco”, né quella di altri, dal momento che l’indennità è un diritto degli amministratori degli enti locali, riteniamo comunque che la trasparenza sia un diritto dei cittadini.

I documenti dicono esattamente quello che la Minoranza ha riferito in Consiglio.

Con la Delibera n. 110 dell’8 luglio 2022, che potete visionare in allegato, la giunta Cicero appena insediata ha adeguato le indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio alla Legge regionale n. 13/2022, individuate in percentuale allo stipendio dei presidenti di Regione (per la Sicilia €13.800) e in misura proporzionale alla popolazione.

Per Castelbuono (5.001–10.000 abitanti) le indennità sono:

Sindaco: € 4.002 (29% di € 13.800)

Vicesindaco: € 2.001 (50% del sindaco)

Assessore e Presidente del Consiglio: € 1.800,9 (45% del sindaco)

Vicepresidente del Consiglio (dal 2024, L.R. n. 3/2024): € 1.080,54 (60% del presidente)

L’adeguamento è avvenuto gradualmente: 45% nel 2022, 68% nel 2023, 100% dal 2024.