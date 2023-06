La musicista e cantante Simona Castiglia intervistata dal Consolato Italiano in Argentina [VIDEO]

Simona Castiglia, una giovane musicista e cantante castelbuonese attualmente residente a Buenos Aires, è stata intervistata dal Consolato Generale d’Italia in Argentina. Durante l’intervista, ha parlato della sua passione per la musica e ha menzionato il concerto di Fiorella Mannoia, che si è tenuto in occasione della festa del 2 giugno nel 77° anniversario della Repubblica italiana.

L’intervista è stata parte di un programma di attualità italiana che tiene informati gli italiani residenti in Argentina. Simona ha sottolineato l’importanza della musica nel connettere le persone e ha elogiato il talento di Fiorella Mannoia. Il Consolato Generale d Italia a Buenos Aires ha infatti offerto un concerto di Fiorella Mannoia tenutosi il 3 giugno al Teatro Coliseo di Buenos Aires per celebrare la Festa della Repubblica italiana e rafforzare i legami tra Italia e Argentina.