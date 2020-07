La nota di precisazione dell’associazione GAM in merito all’articolo su Unione di Comuni

Si precisa in merito all’articolo pubblicato l’1 luglio 2020 dal titolo “Giovani Amministratori Madoniti contro l’Unione dei Comuni” che l’associazione “GAM – Politiche per i territori” non ha posto critiche sul percorso avviato in questi anni dall’Unione dei Comuni Madonie ma bensi’ ha sollevato la questione circa il funzionamento del Consiglio, atteso che il numero dei suoi componenti va sicuramente ridotto per consentirne un migliore funzionamento dello stesso.

Bisogna proseguire dal territorio, ritornando a discutere di problemi reali, recuperare il vero senso dell’attività politica che significa ascoltare la gente, capirne i disagi, dibattere anche in luoghi fisici e non soltanto in ambienti virtuali e lavorare per trovare soluzioni concrete. Soltanto così possiamo ambire davvero ad un riscatto morale, sociale ed economico dei nostri territori e del meridione in generale.

F.to Associazione GAM – Politiche per i territori